Navio Cisne Branco atraca em Salvador para visitação

Concebido para comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, no ano 2000, o navio Cisne Branco atracou na capital baiana na manhã desta sexta-feira, 7. Ele ficará aberto para visitação pública no domingo (dia 9), das 10h às 17h30, no Porto de Salvador, no Comércio.

Antes da visitação, durante a manhã, o navio fez uma velejada pela Baía de Todos-os-Santos, passando pelo Farol da Barra.

Construído na Holanda, o veleiro possui uma arquitetura histórica e está em missão de relacionamento das nações amigas representando a Marinha no exterior.

Segundo o Capitão de Mar e Guerra da Marinha do Brasil, João Alberto Araujo Lampert, o Cisne Branco tem o papel de difundir a mentalidade marítima por onde passa. "Procuramos interagir com a sociedade", afirmou.

Em 2016, o navio recebeu 3.320 visitantes em Salvador e passou pelo Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. Este ano, a embarcação vai atravessar o Atlântico e percorrer a Europa.

* Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

