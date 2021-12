Navegador inicia expedição para o Alasca neste sábado

O experiente navegador ucraniano Aleixo Belov, de 73, tem apenas duas certezas. Uma é que o barco, o veleiro Escola Fraternidade, sairá de Salvador com condições para navegar e enfrentar o alto-mar. A outra é a intenção de ir para o Alasca, mas, se vai chegar lá, diz ele, só o tempo dirá.

Nesta quinta-feira, 1º, ele e outros dois tripulantes abasteceram a embarcação com água e alimentos. Neste sábado, 3, às 10h, o barco vai desatracar do Segundo Distrito Naval, no bairro do Comércio, para seguir viagem.

“O resto só o tempo dirá. O mar é o reino das incertezas. Talvez por isso eu goste dele. Se alguém quisesse me contar como seria o resto da minha vida, me suicidaria”, diz o navegador, que já deu quatro voltas ao mundo, três delas sozinho.

Belov já esteve na Groenlândia e na Antártida, o mais meridional dos continentes. Agora, segundo ele, faltou ir para o norte.

Lito (à esquerda) trabalha com o navegador há 18 anos

Registro

Nem o extenso currículo, relatado em sete livros publicados por Belov, faz o medo de enfrentar uma nova aventura e o desconhecido da vida sumirem.

“Eu tenho medo o tempo todo e é ele que me atrai. Tenho medo de tudo. Talvez por isso as coisas deem certo. O cara que não tem medo se dá mal”, acredita.

A intenção é chegar ao Alasca – o maior estado dos EUA em extensão territorial – entre junho e agosto de 2017, mais de seis meses após a saída da capital baiana. Os 74 anos de vida do navegador, que é também empresário, engenheiro e escritor, serão celebrados em janeiro, durante a empreitada.

Em um misto de certeza e dúvidas, ele, considerado o primeiro brasileiro a dar a volta ao mundo, fala do novo desafio, mas relembra o histórico de êxitos.

“Estou indo para lá, mas não sei se estarei vivo. Ninguém pode garantir o que vai acontecer. Pelo caminho, pode afundar, pode morrer, pode tudo. Até hoje, todas as previsões que fiz consegui garantir. Acredito que vai dar certo”, comenta.

Ao ser questionado se é uma pessoa pessimista ou realista, Belov ri e conta que fez a mesma pergunta a uma filha: “Ela me disse que eu era determinado”.

Se certezas não se pode ter na vida, o ideal é não facilitar para que imprevistos aconteçam. As provisões, garante o navegador, são para mais de seis meses. Só de água e diesel, há oito toneladas de cada. De alimentos, frutas, legumes, verduras, cereais, camarão, azeite de dendê, entre outros.

“Ô, Lito, e as orelhas de porco, pegou?”, grita Belov, enquanto pousa para fotos da reportagem. Lito é Oswaldino dos Santos, 39, que há 18 trabalha com o navegador e o ajudava a carregar as provisões. “Ele adora feijoada”, garante.

Preparativos

A preparação para a nova aventura começou há um ano. Trocou o gerador, comprou 20 baterias novas, eletrificou cinco catracas para enrolar as velas. Na Antártida, pegou ventos tão fortes que teve dificuldade para enrolá-las.

“Os preparativos são difíceis. É problema de família, da empresa, manutenção do barco, preparação da filmagem, fotos, roupas, comidas, compra de equipamentos novos”, enumera. A embarcação tem dois radares, dois GPSs e outros dois de reserva. “Tem tudo dobrado”, acrescenta.

De Salvador, o comandante levará o Fraternidade, barco que ele ajudou a construir e assinou 80% do projeto, para Natal. Com ele, vão sete tripulantes, entre médico, advogado, oceanógrafo. Na capital do Rio Grande do Norte, mais um embarcará.

Em seguida, irá para o Mar do Caribe, atravessará o Canal do Panamá. Outros dois tripulantes subirão no Panamá e os quatro restantes no Havaí. O itinerário inclui ainda as Ilhas Galápagos, a Polinésia Francesa e as Ilhas Aleutas. “Vai ter gente dormindo pelo chão”, brinca. Na embarcação, há 12 beliches.

O sono, aliás, é algo importante para os casos de se depararem com um temporal. “A gente pode ficar uns dois dias sem dormir”, conta o navegador.

No Alasca, Belov quer conhecer bem o interior e visitar vários portos. “A gente está saindo agora para conseguir pegar o verão no Alasca, que é a boa época, principalmente para navegar. Já estou saindo uns dez dias atrasado”.

Do destino, ele diz que pretende continuar, mas não sabe ao certo para onde irá. “Só programei a saída”. Durante toda a viagem, Belov pretende relatar tudo em dez cadernos de capa dura que está levando para, ao final, render mais um livro.

A paixão pelo mar, ele conta, é derivada de uns óculos de mergulho que ganhou na infância de presente. “Naquele momento, acabou minha vida de terrestre e começou a de uma pessoa que ama o mar”.

