Natal também é dia para pular de paraquedas e cair na farra

A tradição é clara. Na noite de Natal, a família deve estar reunida ao redor da mesa, todos vestidos de branco e vermelho, se empaturrando de peru e panetone. E à meia-noite, esperar a chegada do Bom Velhinho para trocar presentes.



Ainda que seja uma festa cristã, o Natal é quase data obrigatória no calendário de encontros familiares. Mas, como também é feriado, cada vez mais as pessoas têm procurado participar de outros eventos. Poucos são aqueles que preferem colocar o sapatinho na janela.

Gente como o estudante de direito Uelber Cardoso, 27, que resolveu passar a noite natalina no ar. E não é dentro de avião! Uelber decidiu reunir os amigos para saltar de paraquedas. "Algo inusitado e eu tenho certeza que a gente nunca vai esquecer esse dia", aposta.



A dona de casa Cristiane Reis, 36, preferiu ter um Natal mais tranquilo. Vai viajar com o marido para uma ilha conhecida como Língua da Baleia. "Lá é a maior tranquilidade: sem vizinhos, sem agonia. É a casa praticamente no meio da água e mais nada", conta.

Tem também aqueles que são mais animados e gostam de folia. Na vitrola, em vez de 'jingle bells', muita quebradeira. É o caso do administrador Albino Júnior que vai participar de uma festa de camisa, com direito a muito pagode.

