Natal Solidário pretende arrecadar 20 t de donativos

Quando combinadas, fé e ação resultam em solidariedade. Na manhã desta quinta-feira, 23, com cânticos ao evangelho, orações e sob a bênção do arcebispo primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, cerca de 300 pessoas participaram de missa no lançamento da 4ª edição da Campanha Natal Solidário, na Casa do Comércio, localizada na avenida Tancredo Neves, em Salvador.

A ação realizada pelo Sistema Fecomércio-BA vai até o dia 6 de janeiro e pretende arrecadar mais de 20 toneladas de donativos para 65 entidades baianas que acolhem crianças e idosos.

Alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos e materiais de higiene podem ser doados nos postos de coleta da campanha, nos shoppings: Salvador, Salvador Norte, da Bahia, Barra, Itaigara, Piedade e Center Lapa.

“A solidariedade contamina. O Natal é um momento de tomarmos consciência do grande presente que Deus nos deu, seu filho Jesus, e sermos generosos dando aquilo que podemos para quem necessita. Diante da crise que o país atravessa, iniciativas assim mostram o Brasil da generosidade. A última palavra não deve ser da corrupção e, sim, da solidariedade”, afirma o arcebispo.

A diretora da Fecomércio-BA, Juranildes Araújo, conta que a expectativa é alcançar mais entidades e cidades a cada ano. “Estamos envolvendo, também, os shoppings, as polícias Militar e Civil, a Marinha e a Aeronáutica para termos sucesso e beneficiar crianças e idosos”, declara Juranildes.

Diretora da Santa Casa da Bahia, Lize Beckerman destaca a expectativa para a ação que irá contemplar 46 crianças da instituição, no bairro de Nazaré. “Natal para as crianças ainda significa presente. Muitas sabem que os pais não possuem condições de comprar brinquedos. Natal é solidariedade e isso cria um clima que faz bem”.

