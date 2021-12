Natal solidário da Fecomércio beneficia 14 instituições

O Natal Solidário do Sistema Fecomércio-BA vai beneficiar 14 instituições baianas. Quem quiser participar da campanha, realizada pela primeira vez pelo sistema, pode a partir de 1º de dezembro fazer sua doação em todas as unidades do Sesc e Senac em Salvador, além dos Shoppings Iguatemi e Salvador e na própria Casa do Comércio, que fica na Avenida Tancredo Neves.

Podem ser doados, até dia 6 de janeiro, alimentos não perecíveis, brinquedos, material de higiene pessoal e roupas que servirão a crianças e idosos.

Com programação gratuita, a abertura do projeto Natal Solidário acontecerá no dia 1º e contará com as apresentações do Coral Infantil Zilda Arns e Coral de Idosos do Sesc Fonte de Vida, na Fecomércio-BA, na Avenida Tancredo Neves, às 18h30.

No dia 19 de dezembro, o público poderá conferir a apresentação da Orquestra Irmã Dulce, que se apresenta no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 18h30.

