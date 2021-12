Natal Salvador tem portal exclusivo com principais atrações da cidade

O Natal Salvador 2019 já pode ser acompanhado pela Internet a partir desde esta quarta-feira, 20, através do endereço www.natal.salvador.ba.gov.br. O portal reúne todas as notícias, datas, atrações e informações que acontecem na cidade durante o período natalino e será atualizado até o último dia das comemorações, em 6 de janeiro.

Além disso, a Diretoria de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Dsip) disponibiliza as informações na página oficial da pasta nas redes sociais (Facebook e Instagram), como mais um canal direto com a população. Quem postar fotos nos cenários natalinos do Natal Salvador 2019 pode utilizar a hashtag #natalsalvador.

“O portal é uma forma de facilitar a vida das pessoas que querem acompanhar tudo que está acontecendo durante os 50 dias de programação. O site é responsivo, facilitando a consulta também no celular, e permite agrupar todas as informações em um só lugar”, afirmou o diretor da Dsip, Júnior Magalhães.

