Nasce segunda onça-preta no Zoo de Salvador

O Zoológico de Salvador está com uma nova moradora. Nasceu mais um filhote da onça-preta, o segundo em menos de um ano. Desta vez, trata-se de uma fêmea.

O animal nasceu no dia 26 de junho, saudável e com um bom entrosamento com a sua mãe, a Tainá, e com a sua avó, a Tonha. A nova onça não precisou ir para o berçário e o anuncio do nascimento foi feito nesta segunda-feira, 25, após o animal passar por todos os exames e confirmado que a nova moradora passava bem.

As fêmeas da onça-reta podem chegar a 90kg. Elas possuem presas que quebram um casco de tartaruga com facilidade, sendo assim, uma das mordidas mais poderosas dentre os grandes felinos.

