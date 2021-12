Não temos como suprir a necessidade da população, afirma Sindicombustíveis

Durante reunião na manhã desta segunda-feira 28, na sede do Sindicombustíveis Bahia, o presidente do sindicato, Walter Tannus, afirmou que as notícias para os próximos dias não são nada animadoras para a população.

De acordo com Walter, os 35 postos que foram abastecidos na capital no último domingo, 27, já devem ficar sem gasolina ainda no final do dia. “Os postos foram abastecidos graças uma negociação com o movimento, porém, não há expectativas para que novas negociações sejam feitas para os próximos dias. Com isso, é possível que Salvador fique sem produto até o final do dia”, garantiu o presidente.

Ainda segundo sindicalista, o abastecimento de 15% dos postos da cidade, não teve como suprir a demanda da população, já que a estratégia até o momento é de abastecer os carros oficias. “Se a greve acabasse agora, demoraria 72 horas para normalizar a situação, infelizmente não temos como suprir a necessidade dos consumidores de Salvador”, afirmou.

Interior do Estado

O presidente também afirmou que será adotado no interior do estado o mesmo esquema de abastecimento que vem sendo adotado na capital. Serão instalados em seis cidades-polos: Feira de Santana, Barreiras, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães e Jequié.

Apesar de ainda não haver previsão do abastecimento, assim como Salvador, as cidades receberão os combustíveis para atender veículos oficiais e automóveis utilizados em serviços essenciais da região. "Será adotado o mesmo esquema que acontece no Posto Escola, o combustível será escoltado até essas cidades", afirmou Walter Tannus.

