"Não somos anjinhos"; um livro que fala sobre amor e necessidade de inclusão

No dia 19 de outubro será lançado o livro "Não somos anjinhos", do autor ilustrador argentino Gusti Rosemffet. O lançamento irá acontecer no Museu Náutico da Bahia, localizado no Farol da Barra. Além do livro, será realizado uma roda de conversa, autógrafos e desenhos com Gusti.

Originalmente publicado em espanhol, o livro conta a história da realidade vivida por crianças com síndrome de Down e suas famílias. Ele também aborda os mitos acerca dessas realidades e das experiências vividas através dela. "Não somos anjinhos" traduz de maneira simples como essas crianças levam uma vida igual ao de qualquer outra criança. Brincam, choram, ficam bravos e felizes. Fala sobre pais e filhos. Fala sobre o amor e a necessidade de inclusão.

Além do lançamento, o autor também participará no dia 13 de outubro da FLICA – Festa Literária Internacional de Cachoeira e no dia 14 ao dia 18 realiza uma imersão em ilustração junto com a escritora e ilustradora Ciça Fittipaldi , no Hotel Vale de Jiquiriçá.

