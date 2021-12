“Não iremos parar até as praias estarem completamente limpas”, diz ACM Neto

O prefeito de Salvador, ACM Neto, irá manter uma equipe de força-tarefa atuando na limpeza das praias atingidas pelas manchas de óleo até que elas estejam completamente limpas. A declaração foi dada durante a assinatura da ordem de serviço para início das obras de recuperação do Casarão dos Azulejos Azuis, na manhã desta sexta-feira, 18, na região do Comércio. No evento, Neto falou sobre as medidas que serão mantidas para o enfrentamento do problema ambiental.

“Ninguém pode prever até quando essas manchas de óleo vão continuar chegando às praias da nossa cidade. Então, a orientação que eu dei, desde o primeiro momento, é que toda a equipe da prefeitura esteja mobilizada para garantir respostas imediatas e enérgicas, que assegurem a plena limpeza das nossas praias. E eu estou aqui afirmando que essa operação só será concluída depois que todas as praias de Salvador estiverem completamente limpas”, pontuou.

Na ocasião, o prefeito explicou que o trabalho será realizado em duas fases, com o máximo de mobilização da gestão municipal. Com cerca de 400 pessoas envolvidas no trabalho de limpeza, o processo vai buscar, primeiro, retirar o material oleoso, e depois, garantir que nenhum resquício permaneça nas águas.

“Temos hoje pessoas trabalhando só nesta operação, que vai acontecer em duas fases: primeiro a operação grossa, para que aquilo que está visível possa ser retirado e que essas manchas não voltem para o Oceano; e, depois, teremos a operação mais fina, onde será visto cada detalhe de cada praia, para que não haja, no futuro, nenhum resquício dessas manchas de óleo”, explicou.

Para tratar do tema, ACM Neto está participando, ainda nesta manhã, de um encontro no Segundo Distrito Naval da Marinha, no qual se reúne com o Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), composto por integrantes de entidades como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Marinha, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), que acompanham a evolução do óleo nas praias.

