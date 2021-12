Não há perigo de perda dos documentos do RH, diz chefe de gabinete da Alba

Com o incêndio que atingiu a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) neste sábado, 28, a preocupação com os documentos que estariam no local cresceu. No terceiro andar, onde o fogo surgiu, funciona os setores de recursos humanos (RH), financeiro e também a sala de ex-deputados da casa e da União de Vereadores da Bahia.

Segundo informações de Márcio Barreto, chefe de gabinete da Alba, o RH já estava desativado no terceiro andar por conta da reforma no local e que o acervo é guardado em outro ambiente do prédio. Já o setor financeiro, que estava ainda em funcionamento, tem os documentos microfilmados na Empresa Gráfica da Bahia (EGBA).

A Alba aguarda informações do Departamento de Polícia Civil (DPC), que realiza perícia para apontar a causa do incêndio, sobre os documentos registrados antes da gestão de Ângelo Coronel, que preside a Casa desde de fevereiro de 2017. Os arquivos produzidos antes desta data não passaram pelo processo de microfilmagem. O chefe de gabinete confirmou as informações durante o Bahia Meio Dia, da TV Globo.

O fogo começou no terceiro andar do edifício, que passava por reforma. Apesar do incêndio de grande proporção, ninguém ficou ferido.

A informação inicial é de que um curto-circuito tenha provocado as chamas, mas a confirmação só será possível após uma perícia no local. O resultado tem previsão de ser divulgado até quarta, 1ª.

