“Não desejaria isso nem para um inimigo”, desabafa marido de comerciante assassinada

Em meio à dor da perda, familiares da comerciante Nadjane Santos de Jesus, de 30 anos, violentada e morta após ser raptada no último domingo, 9, no bairro de Itapuã, em Salvador, serão ouvidos nesta quarta-feira, 12, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.

No depoimento, eles prestarão informações que devem auxiliar a polícia a apurar o caso e, consequentemente, chegar aos possíveis autores.

Nesta terça, 11, enquanto revia fotos tiradas ao lado da companheira, o encarregado de produção Eviton Gomes, 36, contou que, antes de desaparecer, Nadjane comprou feijão em um estabelecimento na Avenida Dorival Caymmi, a poucos metros de casa, na Rua Santos Soares, onde foi vista pela última vez.

“Estive na loja e mostrei fotos dela pro dono. Ele não a reconheceu. Depois, quando falei de Mike [o cão do casal], ele falou que realmente viu uma mulher com um cachorro”, detalhou Eviton, na expectativa de que as imagens de câmeras de segurança da região possam mostrar os autores do crime. “Tenho certeza de que isso não vai demorar. A justiça vai ser feita”, descreve.

Brutalidade

Sem se identificar, um vizinho de Nadjane relatou que passou por ela por volta das 7h15 da manhã de domingo, na entrada da Rua Santos Soares. Segundo ele, a comerciante segurava um saco plástico na mão direita e, com a esquerda, guiava a corrente de Mike.

Para o marido, a esposa foi levada praticamente na porta de casa, uma vez que o cãozinho não parava de olhar em direção ao local. “Quando abri a porta, vi que ele só olhava pra escadaria, esperando”, disse.

Parentes e vizinhos de Nadjane se dizem perplexos com a brutalidade do seu assassinato. Nascida e criada no bairro, a comerciante era admirada por todos que a conheciam.

“Ninguém tem nada pra dizer dessa menina ”, lamentou uma moradora.

Nos cinco anos de relacionamento, Eviton diz ter conhecido “uma mulher forte, trabalhadora e honesta”. “Não desejo essa dor nem para um inimigo”.

