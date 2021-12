Namorado diz que não queria matar técnica de enfermagem

"Nunca imaginei matar alguém", disse o mecânico Marco Aurélio da Conceição Machado, 24, acusado de matar a técnica em enfermagem Jeiza de Jesus Andrade, 27 anos. Os dois namoravam há um ano em um relacionamento marcado por brigas por ciúmes.

Em uma dessas discussões, Marco matou a namorada asfixiada dentro da casa onde ela morava em Nova Brasília, em Itapuã. O mecânico disse que não tinha intenção de matar a jovem e não imaginou que sua ação (de asfixiá-la) causaria a morte dela.

"Fiquei desesperado. Eu a amava. Daria minha vida para tê-la de volta", disse o rapaz.

Após o crime, ele fugiu para casa de um amigo em Periperi, onde estava até esta quinta, quando se apresentou na delegacia junto com dois advogados para ser ouvido. Marco foi surpreendido ao ser preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Jeiza foi morta no dia 26, mas seu corpo só foi encontrado pela irmã de Marco no dia 28, após amigas da jovem procurar a família do rapaz preocupadas com o desaparecimento da jovem.

Antes do crime, Jeiza já tinha sido agredida pelo namorado no ano passado. Na ocasião, ela brigou com ele por conta de ciúmes e ele a agrediu na rua. A técnica de enfermagem chegou a prestar queixa, mas alegou que foi agredida em um assalto e não citou o nome do namorado.

