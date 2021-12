Namorada de traficante é presa com armas e munições em casa

A polícia encontrou cinquenta e três munições para armas de calibre 45, 380 e 9mm, todas de uso restrito das Forças Armadas e Polícia Federal, na casa de uma mulher na Chapada do Rio Vermelho, em Salvador. O material foi localizado por investigadores da 28ª Delegacia Territorial (DT/Nordeste de Amaralina) na terça-feira, 30.

Fabiana Oliveira Santiago, de 33 anos, alegou em depoimento à delegada plantonista Claudia Ribeiro Pires que o material pertenceria a um ex-namorado, apontado por ela como traficante, que não teve o nome revelado. Ele está sendo procurado.

Além das armas e munições, também foram encontrados no imóvel pedras de crack, material para embalagem e anotações sobre a movimentação do tráfico no local.

Fabiana foi autuada em flagrante pelos crimes de posse ilegal de munição de uso restrito e tráfico de drogas. Ela foi encaminhada para a carceragem feminina da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), no bairro de Brotas.

