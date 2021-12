"Nada de rancor, estamos aqui pela justiça", diz mãe dos irmãos Emanuel e Emanuelle

Marinúbia Gomes Barbosa, mãe dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, deixou o Salão do Júri do Fórum Ruy Barbosa por alguns momentos na manhã desta terça-feira, 5, primeiro dia do julgamento da médica Kátia Vargas. Emocionada, a mãe foi reconfortada por conhecidas e falou com a imprensa sobre o caso.

Segundo ela, a família não guarda mágoas nem sentimento de vingança, apenas o desejo de que a justiça seja feita. "Estou firme e forte, e que a justiça seja a de Deus, para ambas as famílias. Desde o início, eu pedi que Ele me trouxesse esse júri popular, e Ele me trouxe. Nós estamos aqui pela luta e pela justiça. Nada de rancor, nada de mágoas. Eu estou lutando pela minha causa, não posso estar em cima de dois muros, mas não tenho mágoa, rancor nem ódio, e que Deus a recupere", disse ela em relação à médica, acusada pelo Ministério Público do Estado da Bahia por homicídio triplamente qualificado.

Além de Marinúbia, a presidente do grupo Vítimas Unidas, Maria do Carmos dos Santos, também deu um depoimento sobre o caso.

O acidente de trânsito que vitmiou os dois irmãos ocorreu no dia 11 de outubro de 2013, em Ondina. Seis dias depois, Kátia Vargas chegou a ser presa e passou 58 dias confinada no Conjunto Penal Feminino, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, mas aguarda o julgamento sob liberdade provisória desde a soltura, em 16 de dezembro do mesmo ano.

