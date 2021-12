Na véspera do feriadão, trânsito segue intenso na região do ferryboat

O trânsito segue intenso na manhã desta quinta-feira, 6, na avenida Engenheiro Oscar Pontes, na Calçada, por conta do fluxo de pedestres e veículos que utilizam o sistema ferryboat para passar o feriado de 7 de Setembro nas cidades do interior.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego nas outras regiões da cidade segue tranquilo, inclusive nas proximidades da estação rodoviária, pois o fluxo de passageiros ainda começa a aumentar.

Da mesma forma, a BR-324 registra movimento normal nesta manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a expectativa é que o fluxo aumento no período da tarde.

Fluxo de pedestres que utilizam o ferryboat também é grande

A travessia marítima Salvador-Mar Grande segue com movimento normal de passageiros no Terminal de Vera Cruz, na ilha de Itaparica, e no Terminal Náutico, na capital. Os usuários devem ficar atentos porque, devido à maré baixa desta quinta, os a última saída de Salvador será às 17h30 - e não às 20h, como normalmente acontece. De Mar Grande, o último horário será ás 18h.

Principais destinos

Durante o feriadão, a estimativa da Agência Estadual de Regulação Serviços Públicos (Agerba) é que 30 mil pessoas passem pela rodoviária. São oferecidos 150 horários extras, além dos 540 horários regulares.

Segundo a Agerba, os destinos mais procurados são Porto Seguro e Vitória da Conquista, que têm demanda constante, além de Irecê, Barreiras, cidades do Recôncavo Baiano e Região Metropolitana de Salvador.

adblock ativo