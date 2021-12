MV Bill e Ilê participam de ação contra 'Aedes aegypti'

A rima do hip-hop e o batuque do samba-reggae foram os meios de comunicação utilizados pelo Ministério da Saúde para alertar as populações de Tororó, Cosme de Farias e Mussurunga II, em Salvador, sobre os riscos da proliferação do mosquito Aedes aegypti, em eventos que aconteceram neste sábado, 7, nos três bairros da capital baiana.

O #FaxinaçoZikaZero, como foi batizada a ação, contou com a participação do rapper carioca MV Bill, do bloco afro Ilê Aiyê, e de artistas da cena cultural local, como o MC Marcos Xarope.

Na ocasião, um mutirão foi realizado para identificar focos do mosquito transmissor da tríplice viral zika, chikungunya e dengue.

Casas foram visitadas pelos artistas e mobilizadores do Ministério da Saúde e da Central Única das Favelas (Cufa), parceira do governo federal na campanha.

Abertura cultural

A música também fez parte do evento, com apresentações das personalidades envolvidas na atividade e rimas educativas sobre o combate ao mosquito Aedes.

À equipe de A TARDE, o rapper MV Bill afirmou que orgulha-se de usar a imagem popular que construiu na carreira para contribuir com a causa, que ele considera importante para a população das periferias.

"Meu trabalho contribui para trazer o governo federal para dentro dessas comunidades, mas o que é decisivo mesmo é o trabalho de lideranças locais, agentes sociais e da cultura", afirmou o cantor carioca.

O diretor do Departamento de Articulação Interfederativa do Ministério da Saúde, Washington Abreu, destacou justamente a participação ilustre dos artistas como ponto importante da ação contra a dengue.

Fácil comunicação

Para ele, a utilidade dessas parcerias é "facilitar a comunicação" com o público-alvo do órgão federal.

"São esses artistas, cantores, blocos afro que estão diariamente falando com o povo, o que ajuda nosso trabalho, ajuda na proliferação da nossa mensagem e combate a proliferação do mosquito", disse Abreu.

"O Brasil é o país da cultura. Em virtude disso, a adesão dos artistas, do meu ponto de vista, é uma das ações mais importantes para a sensibilização da população, em especial do público mais jovem", complementou o representante do governo federal.

Washington informou, ainda, que a ação passará por outras capitais do país, mas não revelou quais.

adblock ativo