Mutirão Social presta serviços no Largo de Roma

Sessenta e sete atendimentos foram realizados nesta terça-feira, 9, durante a primeira edição do Mutirão Social das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), no Largo de Roma.

A ação é fruto de uma parceria firmada entre as Osid, Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), a ação ofereceu à população exames de investigação da paternidade e certidões de nascimento.

A dona de casa Ana Maria Santos Freitas, 37, que estava com o filho recém-nascido, não esperou muito para agendar o teste de paternidade no TJ-BA. “Meu filho só tem o meu nome no registro”, disse. Ela revelou que tem dúvidas quanto à paternidade do garoto e o suposto pai deseja a comprovação. “Ele tem todo o direito de saber”, assinalou.

Segundo a coordenadora técnica do Centro de Convivência Irmã Dulce dos Pobres, Andréa Lima, a ideia de disponibilizar o serviço é importante devido à alta circulação de pessoas em situação de vulnerabilidade social no local.

“Temos a intenção de oferecer esses serviços para que as pessoas tenham seus direitos garantidos”, disse.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

