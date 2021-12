Mutirão oferece teste-diagnóstico de Alzheimer

Profissionais de saúde promovem, na próxima sexta-feira, 20, das 9h às 21h, um dia de testes gratuitos de memória para diagnosticar precocemente o mal de Alzheimer, no terceiro piso do Shopping Barra.

O Mutirão de Diagnóstico Precoce de Alzheimer - Não Deixe seu Cérebro ser Vítima do Amanhã marca a passagem do Dia Mundial da Doença de Alzheimer.

No dia seguinte, 21, as pessoas que tiverem apresentado alteração nos testes serão atendidas também gratuitamente na Fundação de Neurologia e Neurocirurgia (rua Deocleciano Barreto, 10, Chame-Chame), das 7h às 14h, onde passarão por uma bateria de avaliação neurológica.

Além disso, será realizado os exames EEG (eletroencefalograma) e TAC (tomografia axial do crânio). Caso seja necessário, as pessoas serão medicadas e acompanhadas gratuitamente no ambulatório da instituição.

A equipe de profissionais que estará a postos durante os dois dias do mutirão é formada por neurologistas, psiquiatras, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicólogos, enfermeiras, assistentes sociais, além de estudantes de medicina e de outros cursos da área de saúde.

A promoção é da Fundação de Neurologia e Neurocirurgia-Instituto do Cérebro e do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos da Universidade Federal da Bahia (Hupes/Ufba).

Incidência - O Alzheimer foi descrito pelo neurologista alemão de nome Alois Alzheimer, em 1906, como uma forma de demência senil, porém de evolução rápida e com sintomas focais, como dificuldades visual e espacial e de linguagem.

"Imagine um curto-circuito nos neurônios e um black-out no cérebro. Pronto, esta é a imagem que melhor define o chamado mal de Alzheimer, uma enfermidade clínico patológica cuja alteração fundamental é a deterioração intelectual (demência)", explica o chefe do Serviço de Neurologia Hupes-Ufba, Antônio de Souza Andrade Filho.

Estima-se para o ano 2025, cerca de 71% da população mundial acima dos 65 anos apresentará algum tipo de demência, e o mal de Alzheimer estará no topo da pirâmide.

A maior incidência está entre 50 e 60 anos, mas já se manifesta entre os 35 e 45 anos, constituindo a chamada forma juvenil.

"Estudos mundiais revelam que a partir dos 65 anos, 5% da população mundial sofrem da doença, e que esta taxa aumenta com o avanço da idade", diz Antônio de Souza Andrade Filho, que também é presidente da Fundação de Neurologia e Neurocirurgia - Instituto do Cérebro e doutor do Departamento de Neurociência e Saúde Mental da Faculdade de Medicina (Famed) da Ufba.

