Mutirão oferece consultas a portadores do mal de Alzheimer

A Fundação de Neurologia promove, a partir deste sábado, 1º, e em todos os sábados deste mês, com exceção do dia 8, o mutirão da doença de Alzheimer que acontecerá na sede da instituição, no Chame-Chame, das 7 às 14 horas. Quem for ao evento, poderá participar de palestras sobre a patologia, ser consultado por neurologistas, psicólogos, entre outros, além de receber medicamento gratuito.

Os interessados em realizar uma consulta devem ligar para 4009-8888 e agendar o atendimento gratuito, que será realizado nos dias do mutirão. As consultas serão com psicólogos, neurologistas e fonoaudiólogos. "É uma iniciativa que reúne um conjunto de profissionais e estudantes em torno do objetivo de informar e alertar a população sobre a doença de Alzheimer", afirma o coordenador do evento, o neurologista Antônio Andrade.

A programação também estará aberta aos familiares de pessoas com a doença e demais interessados no tema. No último ano foram distribuídos mais de 70 materiais informativos sobre a patologia e a meta para este ano é dobrar este número.

O coordenador conta ainda que as pessoas que precisarem de medicamento e não tiverem condição de comprar, poderão receber o remédio gratuitamente nos dias do evento. "Nosso objetivo é dar apoio às pessoas que têm a doença, informar as famílias e mostrar a importância do tratamento para retardar a evolução da patologia", diz o neurologista. O mutirão acontece no mês de setembro para lembrar o Dia Mundial da Doença de Alzheimer no dia 21. Nesta data, a Fundação de Neurologia também realizará um mutirão, além dos outros, aos sábados, ainda sem local definido.

A instituição oferece ainda consultas gratuitas aos sábados. "É voltado para as pessoas mais carentes. Atendemos, em média, 300 pessoas", conta o supervisor de atendimento da Fundação de Neurologia, João Almeida.

Doença - Segundo informações do Ministério da Saúde, a doença de Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa que provoca o declínio das funções intelectuais, reduzindo as capacidades de trabalho e social e interferindo no comportamento e na personalidade.

A causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. Os sintomas mais comuns são falta de memória para acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta e dificuldade para dirigir automóvel. "Quanto mais cedo você descobre, mais chance tem de melhorar qualidade de vida da pessoa, manter sua autonomia e sua identidade", disse o ator Carlos Moreno, o garoto-propaganda mais famoso do Brasil, conhecido pelas campanhas publicitárias da marca Bombril, que se tornou diretor da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz) quando sua mãe foi diagnosticada. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Delas, 6% sofrem da doença de Alzheimer, segundo dados da Abraz. Em todo o mundo, 15 milhões de pessoas têm Alzheimer.

