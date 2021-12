Mutirão oferece ao público exames capacidade respiratória

Um mutirão, que será realizado nesta quinta-feira, 15, das 8h às 12h, na Praça da Piedade vai analisar a capacidade respiratória de fumantes e ex-fumantes em Salvador através da espirometria ou "teste de sopro". A iniciativa é da Associação Bahiana de Medicina (ABM) e Associação Baiana dos Portadores de DPOC, com a Prefeitura Municipal de Salvador.

O evento, voltado à população em geral, terá a presença de médicos e estudantes de medicina que estarão trabalhando voluntariamente. O objetivo é alertar para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), que ainda é pouco conhecida pelos cidadãos. Entre os sintomas da doença estão dificuldade para caminhar ou para subir uma escada, cansaço, pigarro, tosse com expectoração, falta de ar e dores no corpo.

Além do exame de espirometria, que será realizado em fumantes acima dos 40 anos ou com mais de 35 anos e ex-fumantes, também será possível realizar exames de glicemia e aferição de pressão arterial no local.

Os pacientes que apresentarem alterações nos exames serão encaminhados para o tratamento nos centros públicos de referência mais próximos da sua casa.

Algumas das recomendações médicas para uma vida saudável são não fumar, ter uma alimentação balanceada, praticar atividades físicas regulares, evitar bebidas alcoólicas, tomar vacinação contra gripe e pneumonia e fazer uso regular das medicações prescritas pelo médico.

