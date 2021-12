Mutirão gratuito oferece exames de catarata em Salvador

Um mutirão de catarata será realizado até o próximo dia 28 (quinta-feira), no bairro do Canela, em Salvador. A ação, destinada a pessoas com mais de 60 anos, será realizada na rua Pedro Lessa, nº 118, das 7h às 16h.

Ao todo, serão distribuídas 200 fichas por semana. Durante o atendimento é necessário apresentar a carteira de identidade, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.

Aqueles que possuem idade abaixo de 60 anos só poderão ser atendidas com apresentação de requisição médica. Após a confirmação da catarata, os pacientes serão encaminhados para a cirurgia por meio do SUS.

