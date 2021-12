Mutirão de serviços atende moradores do bairro de Rio Sena

Moradores do bairro de Rio Sena, em Salvador, recebem nesta sexta-feira, 27, o Mutirão Social Pacto Pela Vida. A ação acontecerá a partir das 9h na sede da Associação Criança e Família, situada na rua Arco do Trinfo.

O objetivo do mutirão é aplicar o acesso da população básica, oferecendo atendimento jurídico e de assistência social.

Os interessados terão à disposição diversos serviços, como emissão de segunda via de carteira de identidade (RG), certidão de nascimento e casamento, carteira de trabalho e previdência social e CPF.

Além disso, a população contará com emissão de Passe Livre, cadastro no programa identidade jovem (ID Jovem) e intermediação de mão de obra por meio do SineBahia.

