Mutirão de saúde realiza ação social oferecendo serviços gratuitos

A Unidade de Saúde de Pirajá (UEP) realiza ação social com objetivo de oferecer serviços de saúde gratuitos à comunidade nesta quarta-feira, 30. A atividade irá disponibilizar consultas e exames médicos ginecológicos, mamografias, glicemia, ECG, USG, raio-x e avaliação psicológica e nutricional, na UEP e no Ônibus Clínica, no estacionamento do Mercantil Rodrigues Pirajá.

A partir das 7h serão distribuídas 320 senhas no estacionamento da rede atacadista, na Rua Oito de Novembro, para exames de raio-x, ultrassom e clínico. Para aqueles que não conseguirem realizar os exames no dia poderão entrar para a lista de espera e receber atendimento posteriormente, por intermédio de uma assistente social.

O atendimento será ilimitado para exames de glicemia, aferição de pressão e vacinas, que também acontecerão no local.Para ser atendido é necessário levar originais e cópias do RG, comprovante de residência e Cartão do SUS de Salvador, além de estarem em jejum de pelo menos 8 horas para os exames de sangue. À tarde haverá serviço de saúde bucal infantil com atendimento a 30 crianças, incluindo aplicação de flúor, oferecido pela Implante&Mais.

O público vai poder participar de aulas de alongamento e dança com professores de academia e DJ, das 7h às 9h, no estacionamento, atividade realizada semanalmente pela unidade de saúde e que reúne cerca de 140 idosos.

