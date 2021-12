Mutirão de reumatologia oferece atendimentos gratuitos nesta terça

Um mutirão com atendimento reumatológico gratutito acontece em Salvador nesta terça-feira, 7, na Clínica da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), no Ogunjá, das 8h às 16h.

A ação oferece exames com pré-diagnósticos, palestras e distribuição de material educativo sobre a doença reumatológica inflamatória crônica, que afeta a coluna vertebral e outras articulações. Os atendimentos acontecerão por ordem de chegada, a partir de distribuição de senhas.

Estima-se que um a cada 100 indivíduos sofram com a Espondilite Anquilosante (EA). A doença é mais comum entre homens jovens até 40 anos. Se não tratada adequadamente, o quadro inflamatório da EA pode evoluir para a perda total ou parcial dos movimentos. Além de prejudicarem as articulações, as inflamações causam dores constantes, o que acaba por impactar a qualidade de vida dos pacientes.

