Mutirão de Reumatologia oferece atendimento gratuito em Salvador

Acontece na próxima segunda-feira, 14, no campus da Faculdade de Tecnologia e Ciência, na Avenida Paralela, um mutirão de consultas gratuitas com médicos reumatologistas. Os atendimentos acontecem a partir das 14h e é preciso realizar agendamento prévio através do telefone (71) 3012 3755.

A ação marca o Dia da Conscientização sobre Artrite Reumatoide, que será celebrado no sábado, 12. Segundo a organização do evento, a expectativa é atender 150 pacientes. Os diagnosticados serão absorvidos pelo serviço de reumatologia da Rede FTC.

Além das consultas, está prevista ainda a realização de um ciclo de palestras, a partir das 9h. Os profissionais convidados irão tratar de assuntos relacionados à Artrite Reumatoide, como diagnóstico, tratamentos alternativos, direitos do portador e reabilitação. As vagas das palestras são limitadas e também é necessário se inscrever.

adblock ativo