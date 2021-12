Mutirão de limpeza contra dengue chega em Brotas na sexta

Agentes do Centro de Controle de Zoonoses e da Limpurb realizaM mais uma edição do Mutirão de Limpeza, nesta sexta-feira, 25, e no sábado, 26, no bairro de Brotas. O ponto de partida será ao lado da concessionária de veículos Baviera, em frente ao Shopping da Bahia, a partir das 8h.

Para melhor combate aos mosquitos transmissores da dengue, zika vírus e chikungunya, a prefeitura pediu, em nota, que os moradores descartem entulhos e materiais inservíveis em frente às casas para serem recolhidos.

A equipe irá percorrer as ruas Filinto Borja, Guiomar Florence, Polêmica e Teixeira Barros.

Dados

De janeiro a setembro de 2015, foram registrados 558 casos de dengue em Salvador. A Vigilância Epidemiológica da SMS confirmou três casos de zika vírus nos primeiros sete meses deste ano, enquanto outras 17 mil ocorrências suspeitas seguem sob análise. No caso da chikungunya, a Prefeitura contabilizou nove casos em 2015.​

