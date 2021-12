Mutirão da Limpurb chega a quatro bairros

Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Vale da Muriçoca e Engenho Velho da Federação. Esses foram os locais escolhidos pela Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb), nesta sexta-feira, 4, para dar continuidade ao mutirão de limpeza da cidade, proposto pela nova presidência do órgão.

Limpar a cidade em 100 dias, essa é a promessa da nova presidente do órgão, a ex-secretária da Segurança Pública do Estado (1999- 2003), Kátia Alves. Além dos mutirões, a Limpurb se comprometeu a promover a coleta de lixo regular em todos os bairros diariamente.

Para tanto, serão contratados novos funcionários das empresas Torre Engenharia, Revita Engenharia Ambiental, Jotagê Engenharia e Viva Ambiental, que prestam serviço à Limpurb. Para facilitar o acesso a todas as ruas, o órgão também avalia a possibilidade de usar veículos alternativos para fazer a coleta em ruas estreitas e demais locais onde os caminhões não conseguem adentrar.

De acordo com a secretária da Ordem Pública, Rosemma Maluf, a Limpurb irá buscar, ao longo de 2013, alternativas para driblar os problemas enfrentados para promover uma coleta regular.

"Pedimos a colaboração da população para que nossos planos possam ser concretizados. É preciso consciência de que o lixo deve ser jogado no local reservado a ele. Não se pode, por exemplo, pegar um saco de lixo e jogar em qualquer lugar, a qualquer hora do dia", apontou.

Coleta - Enquanto o mutirão ainda caminha para chegar a todos os bairros, a população soteropolitana aguarda pela coleta diária de lixo. Na localidade do Bate Estaca, bairro do Uruguai, onde parte das calçadas era tomada por lixo e entulhos, o cenário já não é mais o mesmo. No entanto, os moradores ainda reclamam da frequência de coleta de lixo.

Para a dona de casa Jucimar de Souza, o mau cheiro proveniente do lixo acumulado incomoda todos os moradores do bairro: "A Limpurb só aparece de vez em quando. Esta semana, o lixo foi coletado duas vezes e amenizou a situação, mas não basta, tem que ser todo dia. Normalmente, o mau cheiro é tão forte que a gente nem consegue respirar direito. Para as crianças, isso é horrível".

Proprietária de uma barraca de lanches, e também moradora do local, Edilene Santana afirmou que moscas e ratos provenientes do lixo acumulado acabam prejudicando o comércio do bairro. "Isso é péssimo para a gente que trabalha com alimentos. A coleta foi feita esta semana e aliviou, espero que continue todos os dias", disse a comerciante.

