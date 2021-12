Mutirão da Justiça Social é realizado na Liberdade

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) realizou neste sábado, 13, em parceria com outros órgãos estaduais e municipais, o Mutirão da Justiça Social Pacto pela Vida. O evento foi realizado no Parque do Queimado e contou com cerca de 500 pessoas, de acordo com os organizadores.

No local, foram oferecidas atividades de lazer, cursos, oficinas e serviços nas áreas de assistência social, segurança alimentar, direitos humanos. Também foi possível tirar o RG, CPF e obter orientações com a Polícia Militar da Bahia e Defensoria Pública.

O Secretário da SJDHDS, Carlos Martins, ressaltou a importância de aproximar o estado da população. “Precisamos unir esforços para mudar esta sociedade, mas, para isso, é necessária a integração de todos”, diz.

Segundo a coordenadora de Promoção da Cidadania de Direitos Humanos, Maria Fernanda Cruz, os serviços mais procurados são para retirada da certidão de nascimento e 2º via do registro geral.

A aposentada Telma Pinho, 67 anos, elogiou a iniciativa: “ Esse mutirão é uma oportunidade para tirarmos a nossa documentação”.

