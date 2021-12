Mutirão contra o Aedes aegypti chega a Periperi na quarta

Um mutirão de limpeza contra o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya chega ao bairro de Periperi nesta quarta-feira, 23. Os moradores devem descartar entulhos e materiais que podem servir de criadouro para o Aedes aegypti em frente às suas casas para recolhimento.

O ponto de partida será ao lado da Escola Estadual Nelson Mandela, localizada na Rua Doutor Almeida, a partir das 8h. O mutirão vai passar nas ruas da Glória, Carlos Gomes, Santa Luzia, Daiane Matos, General Labatut, Fortuna, Baraúna e Paraguiai durante a semana.

Também será intensificada a visita domiciliar para identificação e eliminação dos criadouros do inseto, além de borrifação de inseticida para diminuir a infestação do vetor na fase adulta. A ação será feita pelos os agentes de combate do Centro de Controle de Zoonoses em parceria com profissionais da Limpurb.

