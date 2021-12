Mutirão contra doenças cardiovasculares faz consultas e exames gratuitos

Com o intuito de chamar a atenção para a prevenção das doenças cardiovasculares, acontece no sábado, 10, na Fundação Lar Harmonia, em Piatã, o "Hiperdia". A ação, que vai das 7h30 às 13h30, irá oferecer gratuitamente exames de sangue para dosagem de colesterol, glicemia e função renal. Serão distribuídas 150 fichas para os serviços no dia.

Além disso, haverá também atendimento com diversos profissionais da saúde como cardiologistas, enfermeiros, nutricionistas e distribuição de material informativo. Quem pretende realizar os exames de sangue, precisa ficar atento: é necessário estar em jejum de pelo menos 8 horas para poder fazê-los.

Chegando a sua quarta edição, a iniciativa acontece nesta data como forma de marcar o Dia Nacional de Controle do Colesterol, comemorado nesta quinta, 8. O Hiperdia é uma parceria da Sociedade Brasileira de Cardiologia – Seção Bahia com a Fundação Lar Harmonia e o Laboratório LPC.

