Mutirão contra Aedes Aegypti segue para o Subúrbio Ferroviário

Agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vão realizar mais uma edição do mutirão de limpeza contra o Aedes Aegypti. A ação vai acontecer na Cocisa, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, nesta sexta-feira, 17.

Durante a mobilização, das 8h às 15h, os moradores do Fim de linha da Cocisa, da rua Iriguaçú, e imediações deverão colaborar com a iniciativa descartando entulhos e materiais inservíveis que podem ser colocados em frentes às casas para recolhimento.

Agentes de combate às endemias também intensificarão a visita domiciliar para identificação e eliminação dos criadouros do inseto, bem como, realizarão o trabalho de borrifação de inseticida diminuir a infestação do vetor na fase adulta, reduzindo assim, o risco de transmissão das doenças.

As ações seguem nos dias 22 e 23 de março para os bairros de São Caetano e Valéria. Em 2017, foram visitados mais de 4.400 imóveis, coletadas mais de 650 toneladas de lixo, além de cerca de 10 mil depósitos do mosquito inspecionados.

adblock ativo