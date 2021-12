Mutirão coleta 2 toneladas de lixo no Parque da Cidade

Agentes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) retiraram, nesta segunda-feira, 6, aproximadamente duas toneladas de lixo do Parque da Cidade. A sujeira foi resultado dos dois dias de apresentações musicais e atividades culturais que marcaram a reinauguração oficial do parque, realizadas no fim de semana.

A coleta foi realizada em regime de mutirão, que começou logo no início da manhã desta segunda. Latinhas de refrigerante e cerveja, embalagens de alimento e folhetos foram encontrados no gramado e nas demais áreas de lazer do local.

De acordo com o titular da Secretaria Cidade Sustentável (Secis), André Fraga, o motivo de tanto lixo espalhado não foi a falta de lixeiras. Segundo ele, foram distribuídos cestos em quase todos os postes e nos espaços verdes do parque.

"O volume de pessoas durante a inauguração foi muito grande. Imagino que nem todas conseguiram chegar até a lixeira mais próxima. Acredito que, nos próximos finais de semana, o movimento de visitação será mais distribuído entre os dias da semana", afirmou.

Parte do lixo, segundo Fraga, foi proveniente da área externa do parque, onde estavam dispostos vendedores ambulantes. "Como eles estavam trabalhando de forma improvisada do lado de fora, não tinham estrutura para depositar o material a ser descartado", explicou.

Brinquedos estavam quebrados e sem condições de uso pelas crianças

Mau uso

Além da sujeira, a grande quantidade de pessoas registrada no sábado e no domingo - cerca de 200 mil, segundo cálculos da Secretaria Cidade Sustentável (Secis) - deixou marcas nas estruturas do parque.

Nos banheiros públicos, suportes para papel higiênico, ralos e fechaduras foram arrancados. Por conta do mau uso, privadas e pias foram entupidas. Um dos banheiros do parque precisou ser interditado para reparos. No parque infantil, parte do assento de um balanço de pneu também foi destruída.

"Preferi vir na segunda-feira, depois de toda a confusão e não pude usar o banheiro. Espero que as pessoas cuidem mais do parque", afirmou a aposentada Antônia Ramos, 67.

