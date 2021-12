Mutirão atende cerca de 70 pessoas com problemas respiratórios

Apesar do sol e do calor que cobre a Bahia na maior parte do tempo, o frio e a chuva fazem suas aparições com força nesse período do ano, o que acaba aumentando os casos de problemas pulmonares nos hospitais, explica a doutora Rosana Franco, presidente da Sociedade de Pneumologia da Bahia. Foi pensando neste crescente número de casos que a Associação Bahiana de Medicina (ABM), em parceria com a Sociedade de Pneumologia da Bahia, realizou um mutirão gratuito no neste sábado, 11, onde cerca de 70 pessoas foram atendidas gratuitamente.

Rosana conta que o mutirão atendeu pessoas com os mais variados problemas respiratórios, crônicos ou agudos - como gripe, asma, bronquite e muitos outros. Após a triagem, os pacientes foram encaminhados para hospitais e laboratórios de universidades ou públicos, que darão o seguimento à investigação e ao tratamento das patologias. “Infelizmente, temos uma carência na cidade de pontos de atendimento especializados em pneumologia que consigam atender a toda demanda que surge nessa época do ano, por isso essa iniciativa é tão importante”.

Foi assistindo a um telejornal que a dona de casa Iraci Correia Silva soube da distribuição de senhas e do atendimento gratuito na ABM. “Já faz um tempo que sinto falta de ar e dificuldade para respirar, principalmente quando subo alguma ladeira. Assim que soube do mutirão, me programei para vir pegar uma senha. Eles foram super atenciosos e explicaram muito bem o que preciso fazer para seguir com o tratamento”.

Os atendimentos foram feitos rapidamente e realizados por sete médicas pneumologistas, com o apoio de estudantes da Escola Bahiana de Medicina. Murilo Almeida, um dos estudantes que participaram do mutirão, se formará em 2022 e explicou que a ação foi importante não apenas para os pacientes, mas também para a sua formação. “Para os estudantes, iniciativas assim são essenciais para que tenhamos esse contato com a população. Enquanto ajudamos todos eles, também recebemos a ajuda deles em nosso aprendizado”.

*Sob supervisão da editora Thaís Seixas

