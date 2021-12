Mussurunga é o bairro com maior acúmulo de chuva nas últimas 24h

As chuvas que atingem Salvador desde a madrugada deste domingo, 18, causaram alagamentos em vários locais da cidade. Mussurunga é o bairro com maior acumulo de chuva das últimas 24h, com 54,4 mm, conforme divulgado pela Defesa Civil (Codesal).

Segundo antecipou o orgão municipal, prevalece durante o dia céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas.

Já no acumulado do mês, Mirantes de Periperi está na primeira posição entre os bairros da capital baiana, com 85,6 mm.

De acordo com a estação do INMET, em 2020 foram registrados 1270mm de chuva em Salvador (BA), sendo o maior acumulado de chuva entre janeiro e maio desde 2005, quando registrou 1354,9mm nesse período.

