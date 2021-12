Músicos e fãs fazem homenagem a Dominguinhos no Rio Vermelho

Ao entardecer, os primeiros acordes de quatro sanfonas deram início, neste domingo, a uma homenagem ao músico Dominguinhos, que morreu na última terça-feira. Reunidos no largo da Mariquita, os sanfoneiros tocaram canções do repertório de Dominguinhos e atraíram a atenção de quem passava pelo local.

Os músicos ainda caminharam até o largo da Dinha, acompanhados por cerca de 50 pessoas, entre fãs do músico e do ritmo nordestino, integrantes de escolas de forró e moradores da região.

"Essa foi a forma de homenagear o mestre por tudo que ele fez. A carne dele nos deixou, mas a alma vai ficar. É uma fonte de inspiração", destacou o sanfoneiro Jó Miranda, 35 anos, que organizou o encontro.

Já o sanfoneiro Marquinhos Café, 37, contou que subiu ao palco com o homenageado semanas antes de ele morrer. "O destaque dele era a simplicidade e a genialidade. Somos seguidores".

O artista morreu aos 72 anos e há seis lutava contra um câncer de pulmão, mas morreu no hospital Sírio Libanês, onde estava internado desde janeiro.

Admiradores

O cantor Geovani Pinho, 24, veio de Camaçari para participar. "Ele foi um grande ícone do forró e do Nordeste". A estudante Jéssica Soares, 22, saiu cedo da Boca do Rio. "Gosto de Dominguinhos e vim aproveitar o forró".

