Músicos devem se unir aos estudantes no protesto de quinta

A manifestação que levou cerca de 10 mil estudantes às ruas de Salvador na última segunda-feira, 18, já tem data prevista para um novo ato e mais uma classe pode aderir ao protesto. Músicos amadores e independentes devem se unir ao Movimento Passe Livre na mobilização marcada para a próxima quinta-feira, 20, partindo do Largo do Campo Grande até a Arena Fonte Nova.

A iniciativa partiu do músico Mikael Mutti que utilizou seu perfil no Facebook para convocar os colegas para sair do mundo virtual e engrossar o coro nas ruas. Em sua página, ele postou um chamado para os músicos organizarem um "Violaço".

Cinco horas após a postagem, a publicação tinha 34 compartilhamentos e 108 "curtidas". Nos comentários, os amigos concordaram com a ideia e sugeriram a adesão ao Movimento Passe Livre. No entanto, Mutti mantém cautela para definir o ato e diz que é trabalhoso movimentar os músicos para protestos dessa natureza.

"É muito difícil mobilizar minha classe (os músicos), mas vou morrer tentando. É complicado envolver o artista em protestos assim porque a sociedade acha que queremos notoriedade na mídia. Mas vamos nos movimentar e protestar com a arma que temos, que é a música".

Segundo Mutti, a ideia do violaço é fazer um protesto bem humorado e pacífico, sem trio elétrico para não parecer festa. O intuito é levar o violão para fazer harmonia e cantar com o povo. Somente demonstrar apoio ao movimento com a sua ferramenta de guerra: o violão.

"Há alguns anos tentei mobilizar em uma espécie de musicata, mas a galera não aderiu. Dessa vez pensei o violaço como alusão ao panelaço. Se eu conseguir reunir 20 ou 30 pessoas com o violão já dá para fazer uma zoada. Uns amigos percursionistas também toparam a ideia e vamos levar a música para o movimento. Vamos fazer o protesto de maneira séria e cantar músicas de amor à nossa pátria", comentou.

Trabalho musical

Mikael Mutti já trabalhou com artistas de renome nacional, como Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Sérgio Mendes e Carlinhos Brown. Com o cacique, ele fez a trilha sonora da animação "Rio".

O último trabalho de Mutti foi lançado no mês de abril, no Japão, como edição comemorativa dos 20 anos da turnê de Sérgio Mendes em solo nipônico.

O músico também já participou de turnê pelo Brasil e México com a banda de metal alemã Scorpions, além de trabalhar com o rapper americano Will.i.am, da banda Black Eyed Peas. Mutti constantemente viaja em turnê pelos cinco continentes e já levou a música baiana para 28 países.

