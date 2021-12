Músicos cobram cachê do Carnaval à Bahiatursa

O Sindicato dos Músicos da Bahia protocolou, nesta terça-feira, 19, um documento no qual pede que o governador do Estado, Jaques Wagner, intervenha no relacionamento financeiro entre a categoria artística e a Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa).

O motivo do apelo, segundo o presidente do sindicato, Sidney Zapata, é o atraso no pagamento dos cachês do Carnaval deste ano, que já se arrasta pelo sexto mês.

Cerca de 500 músicos, estima Zapata, ainda não foram pagos pela Bahiatursa - o que representa aproximadamente R$ 700 mil de dívidas contratuais do órgão estadual.

Conforme o sindicalista, os acordos firmados preveem o pagamento dos cachês em até 60 dias após a folia. Os músicos envolvidos na questão são os que tocaram nos bairros durante a festa.

"Só queremos receber. Por trás dos músicos, existem trabalhadores e pais de família. Depois de cinco meses, a Bahiatursa prometeu pagar no último dia 15, mas ainda não depositou os valores", contou à equipe de A TARDE.

Pendências

Procurado para comentar o assunto, o presidente da Bahiatursa, Diogo Medrado, afirmou que 10 contratos do Carnaval 2014 ainda estão em aberto, porque, segundo ele, "as empresas não regularizaram a documentação necessária ou não comprovaram a realização do serviço".

De acordo com Medrado, um dos contratos - firmado com a empresa Shirlene Produções - foi regularizado nesta terça, com o pagamento de R$ 190 mil. Os outros, afirma o gestor, só terão os recursos liberados quando as produtoras cumprirem as exigências de documentação.

"Todas as empresas que apresentaram as certidões, a comprovação de realização do trabalho e demais documentos necessários receberam o pagamento", garantiu o presidente da Bahiatursa.

Novamente contatado por A TARDE, o presidente do Sindicato dos Músicos da Bahia disse não estar ciente das pendências citadas por Medrado. As produtoras, segundo Zapata, garantiram que estão com a situação regularizada.

Entendimento

No entanto, contou o sindicalista, os responsáveis pelas empresas prometeram ir ao órgão estadual, para verificar quais pendências são essas.

Além disso, ele se reúne com o presidente da Bahiatursa na próxima segunda, 11h, para tratar do assunto. "Vamos fazer uma lista do que precisa ser feito para que o pagamento saia rapidamente. Só queremos que seja pago. O trabalho, eu garanto, foi feito", afirmou.

Em resposta à solicitação dos músicos, o governador Jaques Wagner solicitou à Bahiatursa rapidez na resolução da situação.

Segundo a assessoria de imprensa de Wagner, o gestor fez a solicitação diretamente ao presidente do órgão, Diogo Medrado, que se comprometeu a resolver o problema.

Porém, não há previsão para que os pagamentos aconteçam. "Depende das empresas regularizarem a situação, entregando estes documentos", defendeu Medrado.

