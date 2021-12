Músico do Guetto é Guetto é baleado na cabeça no subúrbio

O backing vocal da banda Guettho é Guettho, conhecido como Nego Pom, levou pedradas e um tiro na cabeça na tarde desta terça-feira, 21, por volta das 15h, na localidade conhecida como Beira Rio, bairro de Periperi, no subúrbio ferroviário de Salvador.

Policiais militares chegaram a socorrer o músico e encaminhá-lo ao Hospital do Subúrbio. Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), não se sabe ainda sobre o estado de saúde de Nego Pom, que está internado na unidade.

Durante a noite, o vocalista do Guetto é Chetto, Chiclete Ferreira, chegou a postar mensagens sobre a morte do músico, dizendo está de luto. Fãs questionaram se ele realmente faleceu e o cantor apagou as postagens no Facebook.

Moradores locais dão diferentes versões do crime. Alguns afirmam que ele se perdeu na localidade e, como circulava de moto, foi confundido com um possível inimigo dos traficantes que atuam no bairro. Outros afirmam que ele chegou na região procurando um traficante chamado Jefinho para cobrar uma dívida e acabou baleado.

