Músico diz que também foi agredido no Rio Vermelho

O músico Marte Ventura usou as redes sociais para relatar que foi agredido na noite de sexta-feira, 9, no Rio Vermelho, mesmos local e dia em que o estudante e promotor de eventos Leonardo Moura, que veio à óbito nesta segunda, 11, foi alvo de agressões.

Marte foi agredido ao lado da quadra do Rio Vermelho, na Rua da Paciência. "Foram dois rapazes no meu caso, os dois de uma altura próxima aos 1,65m e porte físico magro (uns 55 a 60kg), sendo um branco que usava óculos e tinha cabelo bem curto e o outro era negro de cor "parda" e tinha um cabelo "black power" curto", escreveu em seu perfil pessoal do Facebook.

O músico contou que estava tentando ajudar um jovem na rua quando os dois homens passaram a fazer provocações. "Mesmo com raiva e sem paciência após tentar acalmar o rapaz por 10 minutos e cair algumas vezes junto com ele, ignorei as duas primeiras provocações. Na terceira, eu respondi e mandei eles pararem porque eu estava tentando ajudar o rapaz", disse.

Ele disse que chutaram o nariz e o rosto dele. " Tentei levantar na mesma hora, enquanto via um monte de sangue meu caindo pelas minhas mãos, minha roupa e chão (provavelmente meu sangue ainda está por lá)", continuou.

Marte ainda tentou pedir calma, mas continuou sendo agredido, enquanto outras pessoas tentavam separar. "Por fim, seguraram ele e eu me afastei, fui sentar com o celular na orla. Não, bastou, o rapaz negro veio até mim para me agredir novamente. Nós dois caímos na grama e voltamos a brigar. Fomos separados e ele levou meu celular, disse.

