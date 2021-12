Músico da Estakazero tem carro e equipamentos roubados em Salvador

O sanfoneiro da banda Estakazero, Luciano Campos, foi assaltado na manhã deste sábado, 15, no bairro do Stiep, em Salvador. De acordo com a postagem feita no Facebook do grupo, o músico teve o veículo, um Chevrolet Cruze, roubado por volta das 5 horas.

A safona, um teclado, a mesa de som, dois tripés de caixas de som, dois celulares e um carregador estavam no carro e também foram levados pelos bandidos.

O vocalista da banda, Léo Macedo, disse que o colega não foi ferido no assalto e passa bem.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), três homens em outro carro participaram da ação.

Perrone

Essa não é a primeira vez que um músico da Estakazero é alvo de bandidos em Salvador. Em julho de 2011, o baterista Paulo César Perrone, foi baleado durante uma saidinha bancária. O tiro deixou sequelas no artista, que morreu em dezembro de 2013 após ter uma parada cardíaca.

