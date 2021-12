Musical sobre história de JK chega a Salvador com preços populares

O espetáculo musical 'JK Um reencontro com o Brasil', uma obra da Fundação Brasil meu Amor (FBMA) que retrata a trajetória do país no século XX e a vida do presidente Juscelino Kubitschek chega a Salvador para duas apresentações a preços populares, nos dias 20 e 21 de agosto, às 20 horas, no Teatro Castro Alves.

Na terça-feira, 20, a entrada será franca para estudantes do ensino médio, através de escolas credenciadas pela produção. Já na quarta-feira, 21, o ingresso será popular no valor de R$2,00. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do TCA ou pelo Site: https://site.ingressorapido.com.br/tca/

Em cena, a cantora Glaucia Nasser, acompanhada de uma grande orquestra popular, conta a trajetória desta era de transformação e modernização do País, por meio de canções autorais e de compositores nacionais, pontuada com imagens exibidas em telão que ocupa todo o palco.

Além de Gláucia, oito músicos de diversas regiões do Brasil participam do espetáculo: Fernando Nunes (baixo), Pedro Cunha (teclados e acordeom), Chrys Galante e Leandrinho Vieira (percussão), Thiago Gomes (bateria), Guiza Ribeiro (guitarra e violões) e Jonas Moncaio (violoncelo).

O trabalho de construção do roteiro e das imagens utilizadas contou com a participação de uma equipe de 135 pessoas, incluindo doutorandos da USP, que realizaram uma vasta pesquisa histórica para nos contar sobre esse outro Brasil e algumas de suas verdades.

adblock ativo