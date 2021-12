Música marca chegada de 2013 na capital

A cidade já está em clima de festa para receber o novo ano. No Farol da Barra, onde acontece a maior festa aberta à população, o palco do show da virada já está pronto. O Réveillon no Farol da Barra acontece nesta segunda, a partir das 19h, reunindo artistas baianos como Armandinho, Jau e Carlinhos Brown. O evento conta com a participação ainda das cantoras Carla Visi e Márcia Short. Antes do show, o público pode acompanhar a Caminhada da Paz, animada pelo músico Walter Queiroz.

Este ano, o Réveillon na Barra tem o Estado como principal patrocinador, pois a prefeitura alegou não ter recursos suficientes para bancar o evento. O governo da Bahia investiu R$ 1,39 milhão. Estima-se que mais de um milhão de pessoas assistam aos shows e à queima de fogos.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do Estado, a festa conta com infraestrutura de iluminação, policiamento e equipes médicas de plantão.

É contando com essa estrutura que a aposentada Vânia Cabral, 65, está programando uma reunião com familiares e amigos nas areias da Praia da Barra. É a terceira vez que o grupo, formado por cerca de 25 pessoas, promove uma "festa dentro da festa".

"Começamos a ir à Barra na virada do ano quando a situação financeira ficou mais apertada. Depois disso, as coisas melhoraram, mas continuamos indo porque é muito divertido. É uma excelente opção para quem quer comemorar sem gastar muito", explica a aposentada.

Para que tudo saia como o planejado, o grupo começa a se organizar cerca de dois meses antes. "Nós dividimos as coisas: os homens levam as bebidas, as mulheres, as comidas, e deixamos duas ou três pessoas responsáveis por comprar as taças e pratos. É tudo esquematizado. Viramos o ano com o pé direito", conta Vânia.

Subúrbio - Na Praia de São Tomé, a estrutura montada para a festa da virada recebia, neste domingo, os últimos reparos para a sexta edição do Réveillon do Subúrbio. O evento, aberto ao público, conta com apresentação dos cantores Alexandre Pires e Diego Moraes.

Já no Rio Vermelho, no Mercado do Peixe, o Réveillon do Samba, com o grupo Toti Gira, Lindete Souza, Gal do Beco e Nelson Rufino, é a grande pedida.

Opções - Para quem pode desembolsar mais para curtir a entrada de 2013, a cidade oferece diversas opções de eventos em bares, restaurantes, clubes e hotéis. Um dos mais procurados é o Réveillon Salvador, no Bahia Othon Palace Hotel (Ondina), com show da Banda Eva e do cantor Jau.

Outra opção é o Réveillon Amado D'Lícia, no Restaurante Amado (Comércio). No palco, a banda Bailinho de Quinta e o DJ Ruy Santana.

Para quem não abre mão de estar próximo à praia no momento da virada do ano, as opções são as festas no litoral norte. A região oferece diversos shows em Guarajuba, Praia do Forte, Buraquinho, Vilas do Atlântico e Ipitanga.

Para a vendedora Camila Viana, 25, as festas do litoral norte são a melhor opção para o Réveillon. "São festas mais reservadas, divertidas, sem falar da paisagem, que é sempre bonita", ela opina.

Segundo a vendedora, o que pesa no momento de escolher a melhor festa é a estrutura oferecida. "São festas que têm lugar para se alimentar, a bebida é de qualidade. Além disso, há banheiros, postos de saúde e uma estrutura melhor para aproveitar", enumera.

adblock ativo