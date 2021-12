Música e humor encerram a Feira da Fraternidade na Vitória

O forró Cangaia de Jegue encerrou em grande estilo a 34ª edição da Feira da Fraternidade, na noite deste domingo, 8, no largo da Vitória.

Em quatro dias, o evento, que visa arrecadar fundos para ajudar as obras sociais da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, reuniu um público de 16 mil pessoas, maior que os quase 13 mil visitantes do ano passado.

Quem foi à feira neste domingo ainda conferiu os shows de Adelmo Casé, Juliana Ribeiro, Botequim e o pocket show de Jair e Vicentino. E tudo por R$ 5.

Ao todo, mil pessoas ligadas à paróquia prestaram serviço voluntário nas 25 barracas da feira. Na barraca das Guloseimas, Eduardo Moura, 9, conquistava clientes com a simpatia. "Temos gelatina de R$ 1, bombons de R$ 2. Aqui o freguês adoça a vida de uma vez". E assim, vendia o peixe.

Para o padre Luís Simões, à frente da ação, o aumento da participação das crianças é algo importante. "Eles estão aprendendo este propósito grandioso, que é o de ajudar a quem mais necessita. São eles que darão continuidade a esse trabalho social no futuro", disse.

Diversão

A funcionária pública Vanessa Leal, 29 anos, foi ao evento caracterizada com as cores do Esporte Clube Vitória para ajudar o parceiro de torcida Vicentino, enquanto brincava com o time do Bahia.

Já a bancária Alessandra Santana, 34, caiu no axé de Adelmo Casé, que em dezembro lançará o primeiro DVD, após dez anos da banda Negra Cor. "Achei tudo ótimo. É uma forma criativa de ajudar", disse.

"Quando os artistas perceberem que é hora de se doar um pouco para ajudar o próximo, provocarão um grande efeito para quem não tem nada. Para que ficar cobrando apenas do governo?", disse Adelmo Casé. As apresentações dos cantores e demais grupos artísticos foram voluntárias.

A organização do evento não divulgou o valor arrecadado, mas a renda é suficiente para manter a Creche Nossa Senhora da Vitória, que atende 200 crianças; a escola paroquial homônima, que beneficia 300 pessoas e o Centro Médico Esmeralda da Natividade, que realiza 2.500 atendimentos médicos e odontológicos, mensalmente.

adblock ativo