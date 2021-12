Música e atividades infantis encerram programação na Barra

A programação cultural e de lazer que marcou a inauguração das obras da Barra (na última sexta-feira) encerrou neste domingo, 24, com teatro infantil, música e muita diversão, especialmente para a criançada.

As atividades de fim de semana começaram no sábado, 23, com um passeio ciclístico de 300 participantes. Houve também a Feira dos Chefs e de Artesanato.

A roda-gigante fica no Largo do Farol até o próximo dia 1º de setembro.

Cortejo

A criançada curtiu neste domingo, ao som do cortejo cultural infantil, o Quabales, com Microtrio, que saiu do Barra Center até o Farol da Barra.

Para a ajudante de cozinha, Luiza Santiago, 55, valeu a pena ter saído do bairro de São Marcos para conferir, acompanhada do neto de cinco meses, as programações. "Está muito divertido para as crianças e para a gente também. Mas, acho que precisava melhorar a segurança", disse Santiago. Ela também reclamou da demora do transporte público. "Moro longe e esperei quase uma hora pelo ônibus, para vir para cá".

Já para o casal Cizaine Pontes e Marcos Alexandre Santos, que levou a pequena Alice para passear, a programação agradou muito. "Está muito bonita a Barra. Alice está se divertindo bastante. Tudo está muito bonito", disse Cizaine Pontes.

Embora os festejos da inauguração da orla da Barra, com novo calçadão e áreas integradas de lazer, tenham terminado neste domingo, a roda continua funcionando no Largo do Farol da Barra durante dez dias.

Neste período, o acesso se dará mediante a doação de uma peça de roupa, brinquedo ou um quilo de alimento não perecível. Tudo que for recolhido será doado a campanhas e instituições de caridade. Com capacidade para 64 pessoas, a roda-gigante funciona na carroceria de um caminhão e estará aberta das 14h às 21h.

