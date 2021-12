Musica e arte animam escolas públicas no subúrbio

Música, arte e rodas de conversas irão animar 15 escolas públicas do subúrbio de Salvador, a partir desta segunda-feira, 22, pelo Projeto Subúrbio Cultural.

O projeto passará por 11 bairros e tem a expectativa de dialogar com nove mil alunos da rede pública do estado.

Nesta primeira temporada, as escolas selecionadas serão contempladas com pocket show da banda Tallowah e apresentações de artistas locais dos respectivos bairros visitados, além de apresentações de dança, teatro e artes plásticas.

Confira a lista com as escolas selecionadas e as datas do projeto

Colégio Estadual Dalva Matos - 22/Agosto

Colégio Estadual Bertholdo Cirilo Dos Reis - 26/Agosto

Colégio Estadual Ailton Pinto De Andrade - 24/Agosto

Colégio Da Policia Militar (Lobato) - 30/Agosto

Colégio Estadual Josias De Almeida Mello - 01/Setembro

Colégio Estadual Plataforma - 02/Setembro

Colégio Estadual Tereza Helena Mata Pires - 06/Setembro

Colégio Estadual Sara Violeta De Melo Quértsz - 06/Setembro

Colégio Estadual Cleriston Andrade - 09/Setembro

Colégio Estadual Humberto De Alencar Castelo Branco - 13/Setembro

Colégio Estadual Praia Grande - 15/Setembro

Colégio Estadual Anfrisia Santiago - 16/Setembro

Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires - 19/Setembro

Colégio Estadual Monteiro Lobato - 21/Setembro

Colégio Estadual Almirante Barroso - 23/Setembro

Assista ao vídeo de um das bandas que vai se apresentar para os alunos

