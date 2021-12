Música celebra Dia da Alimentação no Pelourinho nesta terça

Armandinho Macêdo, Gerônimo e Mário Ulloa são atrações musicais do evento que encerra as comemorações pelo Dia Mundial da Alimentação nesta terça-feira, 16, na Praça Tereza Batista, no Centro Histórico de Salvador (Pelourinho). O evento, realizado pela Ação da Cidadania em parceria com a Arquidiocese de Salvador, ocorre pela oitava vez consecutiva na capital baiana.

A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). Para ter acesso à área das apresentações é preciso levar 1 kg de feijão e 1 kg

de arroz. A programação na Praça Tereza Batista começa às 21h.

