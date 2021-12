Museus terão programação infantil em outubro

Os museus Carlos Costa Pinto e Geológico da Bahia, na Vitória, anunciam programação especial para o mês que se comemora o Dia das Crianças. Serão oficinas, apresentações infantis e brincadeiras entre os dias 6 e 9 de outubro e cinema em dias variados.

No Carlo Costa Pinto, haverá curso de três aulas durante os dias 7,8 e 9, abordando as pinturas de José Joaquim da Rocha e as gravuras europeias dos séculos XVI e XVII. 'Os Passos da Paixão de Cristo e suas Insígnias' será ministrada pelo professor doutor Luiz Alberto Freire. As incrições, no valor de R$10, devem ser feitas pelo e-mail: cultural@museucostapinto.com.br. Haverá oficinas gratuitas das 15h às 17h e as crianças devem estar acompanhadas responsáveis.

Já no Museu Geológico da Bahia, contará com uma programação maior, até sexta-feira, visando popularizar as geociências atravé da apresentação lúdica do acervo.

