Museu revela criação da Câmara Municipal

Salvador completa neste sábado, 29, 465 anos. Embora muitos não saibam, quase no mesmo período de fundação da cidade também foi criada a Câmara Municipal de Salvador, a primeira existente em uma capital brasileira.

"A história da cidade e a da Câmara caminham lado a lado, já que o primeiro administrador da capital da Bahia, Thomé de Souza, ao fundar Salvador, em 1549, inaugurou também a Casa Legislativa", afirma o atual presidente do órgão, Paulo Câmara.

Esse e outros episódios da história da cidade podem ser conferidos no Memorial e Museu da Câmara Municipal, abertos à visitação pública, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Segundo a museóloga Rosângela Esteves, registros históricos revelam que a Câmara foi criada em 13 de junho de 1549. "A implantação do sistema legislativo ocorreu, de fato, nessa data. Naquela época, a Câmara era sede dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário".

Visita

Criado em 1997 e aberto ao público em 2001, o memorial foi reinaugurado em 2010 com um trabalho de revitalização do espaço. Lá é possível fazer uma viagem no tempo através de um acervo que inclui maquetes, painéis, móveis e objetos.

Durante a visita - que tem duração mínima de 20 minutos - a história da Câmara e da cidade é contada de maneira cronológica.

O memorial abriga três maquetes do Paço Municipal, mostrando as modificações arquitetônicas pelas quais a Casa Legislativa passou ao longo do tempo, incluindo o período de surgimento, quando foi feita de taipa e coberta de palha.

"Também há pinturas e fotos que retratam acontecimentos e personalidades importantes da história da Bahia, como Thomé de Souza, Castro Alves, Ana Nery, dom Pedro II e Ruy Barbosa", informa a coordenadora do memorial, Ana Lúcia Barbosa.

Entre as principais obras está o quadro em homenagem ao Dois de Julho, pintado pelo artista baiano Presciliano Silva, encomendado pelo então prefeito Francisco de Souza.

A tela histórica intitulada Entrada do Exército Pacificador é a obra que desperta maior interesse do público.

Há ainda materiais arqueológicos, moedas do século XIX, dentes e alianças utilizadas pelos escravos. As peças integram o acervo e estão expostas no circuito da visitação no piso inferior.

Também é possível visualizar o subsolo do prédio, onde funcionavam as enxovias, espaços por onde circulavam as águas fluviais, e que também serviu como prisão subterrânea. "Esse material foi encontrado durante as escavações realizadas no paço para a construção do memorial", conta a museóloga.

Ainda no piso inferior, os visitantes podem ver uma urna de prata trazida de Portugal, utilizada até hoje pelos vereadores para as votações, e uma mesa de jacarandá, do século XVII, usada pela mesa diretora durante as sessões até 2006.

