Museu Du Ritmo sedia desfile do Afro Fashion Day neste sábado

Será realizado no dia 24 de novembro o Afro Fashion Day (AFD). O evento, que chega a sua 4ª edição, é gratuito e acontecerá no Museu du Ritmo, às 18h. Neste ano cerca de 63 modelos e convidados negros, além de 48 marcas locais, se reúnem para promover a visibilidade para a criatividade, beleza e diversidade do povo baiano.

Serão esperadas até três mil pessoas no local. Os interessados podem se inscrever de forma online mediante a doação de 1 kg de alimento não-perecível.

